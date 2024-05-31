ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2024 بالاسم رقم الجلوس عبر موقع “نتيجة نت”

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية ترم ثاني 2024 الدور الأول، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الغربية، وسط حالة من الترقب والقلق الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب قيام مديرية التربية والتعليم الغربية، من الانتهاء من التصحيح وإعداد قوائم الطلاب الأوائل وعرض النتيجة على الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية من أجل القيام. باعتمادها رسميا، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية 2023 ترم ثانى:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الغربية ، خلال تصريحات صحفية، انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية ، وجارى الان العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية داخل كنترولات الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة عرض كشوفات النتيجة على الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية، من أجل الاعتماد الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني بالمحافظة، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية مباشرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024:

عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية سيتم إتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية: