“برقم جلوسك” استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الاسكندرية

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثالث الإعدادي عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الاسكندرية، خاصة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عن الإعلان عن النتائج مطلع الأسبوع المقبل، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الاسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن أنهى أوشكت على الإنتهاء من عملية تصحيح ورصد درجات الطلاب في الكشوفات، ومن ثم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الإسكندرية لتكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة،ـ وأكد السيد “العربي أبو زيد” وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن النتيجة هو عدم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورفع الدرجات ، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

وأكد “أبو زيد”أن نسب نجاح الطلاب هذا العام تزيد عن العام الماضي، وهذا بسبب المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري ،وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية: