“هونر هتسيطر على السوق“ سعر مواصفات هاتف Honor 200.. شاشة بإمكانيات عملاقة

Honor 200، تسعى شركة هونر المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية الى دخول سوق المنافسة بأحدث إصداراتها هاتف Honor 200 الذي يعد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة حيث تتوافر به العديد من المواصفات القياسية التي ستجذب ملايين العملاء ممن يرغبون في اقتناء هاتف مميز وذو كفاءة عالية، وسنقدم لكم اليوم في مقالنا التالي مواصفات ومميزات هاتف Honor 200 وسعره في المتاجر العالمية.

مواصفات هاتف Honor 200

إذا كنت تبحث عن هاتف جميل الشكل وسريع الأداء بسعر مناسب سيكون من أهم الترشيحات المطروحة لك هاتف Honor 200 الذي تم إطلاقه مؤخرا، وتجعله مواصفاته المتطورة خيار مثالي للكثيرين، وسنوضح لكم في السطور التالية مواصفات الهاتف وأبرز مميزاته :

مقاس شاشة الهاتف 6.7 بوصة ونوعها OLED ومعدل تحديثها 120 هرتز وتبلغ دقتها 2664 × 1200، وتمتاز بشدة السطوع بقوة 4000 شمعة.

الشاشة مزودة كذلك بخصائص حماية للعين حيث تخلو من الوميض وتتوافر بها تقنية المساعدة على النوم وهو ما جعلها تحوز على الشهادات العالمية.

معالج الهاتف من نوع سناب دراجون Gen 3 بمعالج رسومات ادرينو 720.

تبلغ مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت وإصدار اخر 512 جيجا بايت، أما الرامات فيوجد 8 و 12 و 16 جيجا بايت حسب الإصدار.

تبلغ دقة كاميرا الهاتف الرئيسسة 50 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية دقتها أيضا 50 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف تعمل لفترات طويلة دون الحاجة للشحن بسبب سعة بطاريتها التي تبلغ 5200 مللي امبير، بالإضافة الى خاصية الشحن السريع بقوة 100 وات.

يدعم الهاتف العديد من برامج الذكاء الاصطناعي التي توفر للهاتف أداء متميز بكفاءة مرتفعة.

سعر هاتف Honor 200

يبلغ سعر هاتف Honor 200 في الأسواق للنسخة مساحة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام 375 دولار أمريكي، أما النسخة مساحة 512 جيجا بايت و 12 جيجا رام فيبلغ سعرها 415 دولار.