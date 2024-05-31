“بجودة كاملة hd“ تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية نايل وعربسات.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يعد تردد قناة الفجر الجزائرية واحد من الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر وذلك لأنها تقوم بعرض مجموعة من المسلسلات التركية التي ويتابعها عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي ومن أبرز تلك المسلسلات مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل المؤسس عثمان، والجدير بالذكر أن إدارة القناة قامت بتغيير ترددها من أجل تقديم محتوى بأفضل دقة وجودة، وهذا ما سوف ننقله لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يجب العلم أنه يمكنك تنزيل قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة وبشكل مجاني تماما وهذا بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

حرصت قناة الفجر الجزائرية على توفير أكثر من تردد وهذا تسهيلا على المشاهدين استقبالها وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

يمكنك الآن تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية: