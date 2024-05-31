ألحق شوفه.. “وزارة العمل” تكشف بيان مُحزن للمشمولين بالرعاية الاجتماعية حول الوجبة السابعة

تأخرت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، بشكل أدى إلى ضجة كبيرة بين المشمولين بهذا البرنامج، خاصة وأنه يضم عدد كبير من المواطنين والأشخاص الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنها توفر دعم مادي ملائم لكافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفي ذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى يتم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية لم يتم صدورها حتى الأن، نظرًا لأنها مازالت قيد عملية المراجعة التي لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى أنه لم يتم تجهيز التمويل اللازم توزيعه على كافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ولذا فإنه في حالة الإنتهاء من كل هذه المراحل والإجراءات الأكثر أهمية، سيتم العمل على الكشف عن كافة أسماء المشمولين بالعراق عقب ظهورها.

كيف أستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

ولكي تتمكن من الإطلاع على كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، فيمكنك استخراجها كما في الخطوات الأتيه:-