“مــوقــع نتائجنـــا“ لينك نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

نتائج السادس ابتدائي هي واحدة من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة داخل العراق وبالتحديد بعد أن انتهوا جميع الطلاب من أداء الامتحانات في الأسبوع الماضي والجدير بالذكر أنها ظهرت في بعض المحافظات ومازال يوجد عدد من المحافظات لم تظهر بها حتى الوقت الحالي والسبب أنهم مازالوا في عمليات تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات، كما قامت الوزارة أيضا بتصميم موقع يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاطلاع على درجاتهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج السادس ابتدائي

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب من مختلف المحافظات داخل العراق الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي فور ظهورها وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك من الخيارات الموضحة أمامك قم بالنقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي. قم بكتابة رمز التحقق الموضح أمامك. يتطلب منك في تلك الخطوة تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب. أخيرا اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر على الفور.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي

يمكنك أيضا الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي من خلال منصة نتائجنا وهي من المنصات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد ظهور نتائج السادس ابتدائي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المعنية التابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق أنه من المقرر الإعلان عن نتائج السادس ابتدائي في الأيام القليلة القادمة وهذا في المحافظات التالية: بغداد، الرصافة، الكرخ، ذي قار، البصرة، ديالي، كربلاء، كركوك، المثنى، نينوي، ميسان، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، الرصافة الأولى والثانية، كما أوضحت الوزارة أن سبب التأخير ما هو إلا أنه يتم تصحيح الدرجات وتجميعها وذكرت أن نسبة النجاح هذا العام لا بأس بها ولا داعي للقلق.