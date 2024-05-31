“هونر نازلة بالتقيل” سعر ومواصفات هاتف Honor 200 Pro.. كاميرا خيالية

Honor 200 Pro، أعلنت شركة هونر للأجهزة الالكترونية عن إصداراتها الجديدة حيث أطلقت في الأسواق هاتف Honor 200 Pro و Honor 200 اللذان سيدخلا المنافسة بقوة وسط هواتف الفئة المتوسطة العليا، وقد كشف الخبراء في هذا المجال تمتع الهاتف بمجموعة من المواصفات الرائعة التي ستجذب اليه ملايين العملاء حول العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Honor 200 Pro وأهم مميزاته وسعره في السوق العالمي.

مواصفات هاتف Honor 200 Pro

هاتف Honor 200 Pro هو الإصدار الأعلى من Honor 200 حيث تتوافر به عدد من الخصائص الإضافية المتميزة ومن المتوقع أن يحقق هذا الهاتف نسب مبيعات عالية بسبب جمعه بين الكفاءة وجاذبية التصميم، وسنستعرض لكم فيما يلي مواصفات الهاتف بالتفصيل :

الهاتف يتميز بأناقة الشكل والتصميم الرائع والمختلف ويبلغ وزنه 199 جرام فقط.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

شاشة الهاتف من نوع OLED ومقاسها 6.7 بوصة وتبلغ دقتها 2700 × 1224 بكسل، ومعدل التحديث 120 هرتز.

معالج الهاتف من نوع كوالكوم snapdragon 8S وهو معالج ثماني النواة بدقة 4 نانو ميتر.

الهاتف مزود بثلاث كاميرا تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل أما دقة الكاميرا الأمامية فتبلغ 50 ميجا بكسل مع وجود كاميرا سيلفي إضافية 2 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف سعتها تبلغ 5200 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.

مساحة تخزين الهاتف تبلغ 256 و 512 جيجا بايت، ورامات مساحتها 12 و 16 جيجا بايت حسب الإصدار.

يتميز الهاتف بدعم لمسه باليد الرطبة وخصائص حماية العين حيث تخلو الشاشة من الوميض.

سعر هاتف Honor 200 Pro

سيتم إطلاق هاتف Honor 200 Pro بأسعار مناسبة لإمكانياته الرائعة، ومن المقرر أن يبلغ سعر الهاتف 458 دولار أمريكي للنسخة مساحة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام.