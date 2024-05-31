بالزيادة 100.000 دينار mof.gov.iq.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 حزيران || مصرف الرافدين

يتساءل عدد كبير من المتقاعدين داخل العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين وهو يعتبر من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة وذلك للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل بسبب الكبر في السن وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ووفقا لما أوضحته وزارة المالية أن موعد صرف الرواتب يكون ثابت ولا يتم تغييره وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يبحث الكثير من المستفيدين حول موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر لذلك قامت هيئة التقاعد بالرد عليهم وأوضحت أن موعد الصرف يكون اليوم من الشهر الميلادي وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا في حالة إذا وافق هذا اليوم أن يكون عطلة رسمية فبناء على ذلك يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره، كما أوضحت أنه يتم صرف الرواتب من فروع كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أعلنت الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ قدره مائة ألف دينار وهذا يخص الأشخاص الذين رواتبهم أقل من مليون دينار، ويمكنك الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بعد أن تقوم بإجراء الخطوات التالية: