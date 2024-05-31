“هنا سكنات 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑”.. التسجيل في عدل 3 في الجزائر والشروط اللازمة  aadl inscription

من خلال سعيها الدائم للوقوف بجوار المواطنين وخاصه محدود الدخل والذين لا يجدون مسكن مناسب لهم قامت الحكومة الجزائريه بالإعلان عن أحد أهم البرامج التي تقوم من خلالها بمساعده المواطنين وهو سكنات عدل 3، والذي تسعى من خلاله الحكومه الجزائريه لتوفير المسكن المناسب لمواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التي تجتاح العالم في الوقت الحالي ويعتبر برنامج سكنات عدد 3 من أهم البرامج الداعمه للمواطن والتي قررت الحكومة الجزائرية الإعلان عنها بعد نجاح عدل واحد واثنين، ونوضح في تقرير التالي التفاصيل الخاصه بسكنات عدل 3.

سكنات عدل 3

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الاسكان بالإعلان عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 وعن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي:

اولا: تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصه بوكالة عدل.

ثانيا: الدخول عن طريق كتابه إسم المواطن وكلمة المرور الخاصة به.

ثالثا: الضغط على الخانه الخاصة بي بالتقديم في وحدات سكنية.

رابعا: اختيار الولاية التي يقطن بها المواطن المتقدم للطلب.

خامسا: إدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن مع التأكد من صحتها مع ارفاق جميع المستندات المطلوبه.

سادسا: النقر على كلمه إرسال الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر

قامت وزارة الاسكان في الجزائر بالاعلان عن الشروط التي لابد من توفرها في من يحق لهم الحصول على وحده سكنيه في سكنات عدل 3 ولكي يتمكن من الحصول على تلك الوحده لابد من إتباع الشروط والالتزامات التي أقرتها الجهات المختصه وتلك الشروط هي: