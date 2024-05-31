“بمعالج snapdragon 8 Gen 2“ سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra.. إمكانيات هائلة

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra من أحدث إصدارات شركة سامسونج التي تشهد إقبال كبير من قبل المستخدمين بسبب العروض الرائعة التي تقدمها بعض المتاجر على الهاتف حيث يباع بخصم يصل الى الف وثلاثمائة ريال سعودي، وهواتف شركة سامسونج بشكل عام تحظى بثقة العملاء الذين يعرفون كفاءة الأجهزة التي تنتجها الشركة عن تجارب لسنوات طويلة، واليوم سنقدم لكم في مقالنا التالي مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra وسعره في الأسواق السعودية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

لا تقتصر مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra على أناقة التصميم وجودة السعر ولكنه أيضا يتمتع بمجموعة من المواصفات القياسية التي تجعله يتصدر قائمة أفضل الهواتف من نفس الفئة، ونستعرض لكم مواصفات الهاتف بالتفصيل فيما يلي :

الهاتف ذو شكل انيق وتصميم جذاب، ويبلغ وزنه 233 جرام.

الهاتف يعمل على نظام تشغيل اندرويد 13 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

مقاس شاشة الهاتف 6.8 بوصة ونوعها Dynamic AMOLED 2X بكثافة بكسلات 501 بكسل لكل انش ودقة 1440 × 3088.

معالج الهاتف من نوع snapdragon 8 Gen 2 وهو معالج ثماني النواة يضمن للهاتف أداء قوي وسريع.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات دقة الكاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل، أما دقة الكاميرا الأمامية فتبلغ 12 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف تبلغ سعتها 5000 مللي امبير لذا تعيش لفترات طويلة ويمكنها العمل لساعات دون شحن، كما تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

مساحة تخزين الهاتف تبلغ 256 جيجا بايت ورامات 12 جيجا بايت، كما يوجد إصدار آخر مساحة 512 جيجا بايت.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يتوافر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بعدد من الألوان المبهرة وهي الاسود والذهبي والأخضر والبنفسجي ويبلغ سعره في السعودية 4000 ريال سعودي، وفي مصر سعره 39500 جنيه.