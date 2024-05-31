استقبل الان تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال و النصر اليوم في نهائي كأس الملك سلمان 2024 وتشكيل الفريقين 

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال و النصر، حيث ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم على أحر من الجمر في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الهلال والنصر، والتي من المقرر إقامتها اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024، وتأتي هذه المواجهة في إطار نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لهذا العام، وفي هذا التقرير، سنوفر لكم التفاصيل الكاملة حول موعد انطلاق المباراة، القنوات الناقلة لها محلياً وعربياً، إضافةً إلى التشكيل المتوقع لكلا الفريقين قبل خوض هذا اللقاء المرتقب.

مباراة الهلال ضد النصر فى كأس خادم الحرمين:

يشهد نهائي كأس الملك سلمان لعام 2024 مواجهة قوية بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر، مما يثير حماس جماهير كرة القدم في المنطقة العربية بأكملها للوقوف على مجريات هذه المباراة الحاسمة والاطلاع على تفاصيلها،و ستُقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل من مصر والمملكة العربية السعودية. وستكون القنوات السعودية الرياضية (SSC) هي الجهة الناقلة الرسمية لهذه المباراة النهائية المرتقبة.

اسم القناة:SSC Sport1

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد: 12523.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 6/5.

التشكيل المتوقع للفريقين اليوم:

من المتوقع أن يدفع النصر بتشكيلة تضم راغد النجار في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع، سنرى كلاً من نواف بوشل، عبدالإله العمري، إيميريك لابورت، واليكس تيليس، أما في خط الوسط، فسيكون عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، ومارسيلو بروزوفيتش. وفي الهجوم، ستقود الثلاثي تاليسكا، عبد الرحمن غريب، وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ الهلال بحارس المرمى ياسين بونو، وفي خط الدفاع، سيكون سعود عبد الحميد، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، وياسر الشهراني. أما في خط الوسط، فستضم التشكيلة سيرجي سافيتش، روبين نيفيز، فيليب مالكوم، وميشيل ديلجادو. وفي الهجوم، سيعتمد الهلال على سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش..