“اللعبة الأكثر شهرا” تنزيل جاتا سان اندرس على الأندرويد والآيفون.. الاصدار الاخير جرافيك عالمي

تنزيل جاتا سان اندرس، من أفضل اصدارات لعبة جاتا وأكثرها شعبية جاتا سان اندرياس التي تدور أحداثها في مدن مختلفة وأماكن ريفية رائعة تجعل اللاعب يعيش أجواء وقعية مثيرة، ولعبة جاتا بمختلف نسخها تعد من أشهر العاب المغامرات الالكترونية يخوض فيها اللاعب تحديات عديدة ويحاول إنجاز بعض المهام لإثبات تفوقه وليصل لمراحل متقدمة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرس ومتطلبات تشغيلها على الهاتف.
تنزيل جاتا سان اندرس على الأندرويد والآيفون
لعبة جاتا سان اندرس تدور احداثها في ولاية سان اندرياس ويسعى اللاعب خلال هذه النسخة الى اكتشاف سبب مقتل والدته وخلال ذلك يخوض صراعات عديدة ويحاول خلال مشواره التخلص من أعداء كثر وجمع الأسلحة والمال لمواصلة طريقه والهروب من الرطة التي تطارده بسبب أعماله المخالفة للقانون، وفيما يلي نوضح لكم خطوات تنزيل جاتا سان اندرس :
- من الهاتف افتح المتجر جوجل بلاي أو آب ستور حسب نوع الهاتف.
- في شريط البحث الموجود بالأعلى اكتب اسم اللعبة GTA San Andreas واضغط على علامة البحث.
- ستظهر اللعبة في مقدمة نتائج البحث ادخل اليها ثم انقر على شراء ويبلغ سعر تحميل النسخة 6.99 دولار.
- قم باتباع الخطوات التالية لاستكمال عملية الشراء ثم قم بتثبيت اللعبة.
متطلبات تشغيل جاتا سان اندرس
لتشغيل لعبة جاتا سان اندرس بكفاءة على هاتفك لابد من توافر عدد من متطلبات التشغيل التي تختلف حسب نوع الجهاز وهي :
- نظام التشغيل لا يقل عن اندرويد 7.
- معالج الهاتف ثماني النواة وسرعته 1.8 جيجا هرتز.
- رامات لا تقل عن 3 جيجا بايت، ومساحة تخزين 3 جيجا بايت.
- نظام التشغيل iphone 4S.
- رامات لا تقل عن 512 ميجا بايت.