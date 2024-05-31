“سكن ببلاش”.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر 2024

برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج التي توفر سكن ملائم بأسعار مخفضة إلى جميع المواطنين في الدولة، فضلاً عن أن ذلك يكون بإشراف من وزارة السكن والعمران لمراجعة جميع الطلبات المقدمة والعمل على قبول ما هو مستحق منها للحصول على الوحدة السكنية، هذا وأن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي كشفت عنها الوزارة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في سكنات عدل

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن سكنات عدل 3 داخل جميع ولايات دولة الجزائر، كما يلي:-

أن تقوم بالتوجه إلى موقع وكالة عدل الرسمية عبر الإنترنت.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار الولايات التي مقيم بها الشخص المتقدم.

القيام بملء كافة البيانات الخاصة بالتقديم في سكنات عدل.

ليتم عندها إرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في سكنات عدل.

التأكد من صحة المعلومات والمستندات المُدخلة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط القبول في سكنات عدل 3 بالجزائر

أما عن شروط القبول في سكنات عدل داخل ولايات دولة الجزائر، فهي كالأتي:-