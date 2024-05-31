نتائج البصرة ظهرت؟.. لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 بالعراق

نتائج السادس الابتدائي أصبحت على قرب الانتهاء، بعد أن أعلنت جميع المحافظات نتائجها في مختلف المدارس العاملة بالدولة، إلا أنه لم يتبق سوى محافظة البصرة التي لم تُعلن نتائجها بعد، بالإضافة إلى أن مديرية التربية داخل البصرة تتجهز لكي يتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بالنتائج، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على كيفية استخراج النتائج.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول داخل محافظة البصرة في الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأنها أخر محافظة لم تقوم بعرض النتائج بعد، ولذلك فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل الانتهاء من كافة المراحل المعنية بالتصحيح والمراجعة الشاملة التي تضمن الحصول على النتائج في النهاية، والعمل على رفعها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني وكذلك موقع وزارة التربية العراقية.

كيف أستعلم عن نتائج السادس الابتدائي في العراق

ويمكن الإطلاع على كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في المحافظات العراقية ومن بينها البصرة، وفقًا للخطوات الأتية: –