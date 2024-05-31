واتساب جي بي إصدار خطير هيبهرك!.. تنزيل WhatsApp GB التحديث الجديد بمميزات تفوق الخيال.. وعيوبه هتعرفها

واتساب جي بي، من أكثر النسخة المعدلة لواتساب الأصلي، حيث إنه شبيه إلى حد كبير للواتساب، بالإضافة إلى أنه يمتلك العديد من المميزات والخصائص التي لا يمكن توافرها في أي نسخة مُعدلة أخرى، وله العديد من المميزات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع المستخدمين والراغبين في تنزيله.

مزايا واتساب جي بي

من أرز مميزات واتساب جي النسخة المُعدل لواتساب الأصلي، كما يلي:-

واتساب جي بي هو ضد الحظر، ولا يعمل مع أي شخص بسهولة.

إمكانية عمل جروبات جماعية وإرسال رسالة لأكثر من 300 مستخدم دفعة واحدة.

كما أنه يمتلك القدرة على إرسال العديد من الملفات لأكبر عدد بجودة عالية دون أي مشكلات.

واتساب جي بي يمتلك خاصية الرد التلقائي على كافة الرسائل والمكالمات.

سهولة التعرف على الرسائل التي تم مسحها عبر خاصية إظهار الرسائل المحذوفة.

لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لكي تتمكن من تنزيله.

وصول إشعارات إلى المستخدم في حالة الرسائل أو ما شابهة ذلك.

ما هي عيوب واتساب جي بي؟

وجاءت أهم عيوب واتساب جي بي عند القيام بتنزيل النسخة المُعدلة، كما يأتي:-