تنزيل تردد قناة ماجد الفضائية 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة ماجد الفضائية من أكثر القنوات التي تقدم محتوى طفولي مميز، ما بين التعليم والترفيهي والتسلية اللامتناهية، وغيرها من المحتويات الأخرى الأكثر قيمة ورفاهية، بالإضافة إلى أن القناة تم إنشاءها في 2015 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من ضمن شبكة أبو ظبي الإعلامية، حتى أنها تعرف كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال والكرتون، ويمكنك الإطلاع على ترددها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة ماجد الفضائية

هناك بعض المعلومات لكي يتم استقبال قناة ماجد الفضائية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد يكون 11411.

بينما معدل الترميز قناة ماجد الفضائية يكون 27500.

استقطاب قناة ماجد الفضائية فهو رأسي.

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تردد قناة ماجد على العرب سات 2024

وللقناة تردد أخر على العرب سات، يمكنك العمل على معرفتها واستقبالها على جهاز التلفاز بكل سهولة، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد هو 11526.

معدل الترميز لقناة ماجد الفضائية يكون 27500.

الإستقطاب الخاص بالقناة فهو رأسي.

خطوات استقبال قناة ماجد نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات حتى يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد الفضائية على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي: –