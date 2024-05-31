“متاحة الان” نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 محافظات العراق

تعتبر مرحلة الثالث المتوسط، من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها العديد الطلبة في محافظات العراق، حيث إن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل، لإستقبال الطلاب من أجل خوض هذه الإمتحانات، بالإضافة إلى تهيئة المدارس واللجان المتخصصة في المراقبة على امتحانات هذه المرحلة، وفي هذا يرغب الطلاب في معرفة طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث الدور الأول عند اعتمادها بشكل رسمي.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

الذهاب إلى منصة وزارة التربية عبر الإنترنت.

أن تدخل رمز التحقق في الخانة الخاصة بذلك.

الإنتقال بعدها إلى صفحة خدمات الوزارة.

ليتم اختيار المرحلة الدراسية التي ترغب في الإستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

ليتم الضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

وفي النهاية ستتمكن من الإطلاع على جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في محافظات العراق.

موعد انتهاء اختبارات الثالث المتوسط دور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث المتوسط تنتهي يوم 5 يونيو 2024 في العديد من المحافظات العراقية، أي أن إجمال أيام الإختبارات تبلغ 16 يومًا، هذا وأن أعمال التصحيح والمراجعة تبدأ بعدها مباشرة لكي يتم رصد الدرجات بشكل واضح وملائم، بحيث يحصل جميع الطلاب على ما يستحقونه من درجات في هذه المرحلة الدراسية.