عاجل بقرار وزاري.. فرمان سعودي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع عدد ساعات العمل المرن 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن قرارات الوزير أحمد بن سليمان الراجحي والتي تهدف إلى وجود تعديلات جديدة في قانون تنظيم العمل؛ بهدف المحافظة على حقوق العاملين، وجاءت أبرز التعديلات هي رفع ساعات العمل لتصل إلى 160 ساعة في الشهر، ونوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتعديل نظام العمل المرن في السعودية وزيادة عدد الساعات وماهي مزاياه من خلال موقعنا.

تعديل نظام العمل المرن في السعودية

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي عن وجود تعديلات في قانون نظام العمل في المادة رقم 27 في اللائحة التنفيذية، وهي زيادة عدد ساعات العمل لتصل إلى 160 ساعة في المنشأة الواحدة وفي حالة اكتمال ساعات العمل للموظف تحسب نقطة للمؤسسة التابعة لها المنشأة، كنت أكد الوزير أن التعديل الجديد يهدف إلى تنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

مزايا زيادة عدد ساعات العمل

بعد صدور القرار الجديد بشأن زيادة عدد ساعات العمل لتصل إلى 160 ساعة رأي العديد من الموظفين أن هذا القرار ليس له أهمية، ولكن هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها العامل مع رفع عدد ساعات والتي جاءت على النحو التالي:

تزيد من فرص العمل للراغبين في ممارسة المهارات الفنية.

تساعد على خفض تكاليف التوظيف.

تتيح فرص عمل للموظفين للعمل في سوق العمل الحر.

تساعد على زيادة الدخل الشهري للموظف.

تساعد على زيادة المصداقية بين الأفراد والمؤسسات.

أهداف زيادة ساعات العمل المرن

كان الهدف من إصدار قرار زيادة ساعات العمل تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها ما يلي: