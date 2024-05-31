زيادة 1000 ريال سعودي.. ما حقيقة زيادة مبلغ مستفيدي دعم حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو 1445.. الموارد البشرية توضح!!

تم تداول بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة معاش حساب المواطن الدفعة 79 بمناسبة اقتراب عيد الأضحى بمبلغ 1000 ريال سعودي، مما جعل المستفيدين من حساب المواطن يبحثون عن حقيقة ذلك الأمر، ويعتبر برنامج حساب المواطن من برامج الدعم المالي التي تعيل العديد من المواطنين في السعودية، والتي يتم صرفها إلى الفئات المستحقة كل شهر، وسنقدم لكم التفاصيل كاملة حول حقيقة صرف زيادة إضافية على دعم حساب المواطن لشهر يونيو.

ما حقيقة زيادة مستفيدي حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى

يتم البحث باستمرار عن حقيقة زيادة معاش حساب المواطن لشهر يونيو 2024 مع اقتراب عيد الأضحى، وقد ردت العناية الخاصة بالمستفيدين من حساب المواطن على هذا الأمر لتنهي هذا الجدل موضحة أن جميع الأخبار حول زيادة حساب المواطن مجرد شائعات وحتى الآن لم يتم إصدار مرسوم ملكي من الملك سلمان بصرف دفعة إضافية، ومن المقرر أن يتم العمل بالزيادة الملكية التي تم إصدارها عام 2023 حتى عام 2024، كما أوضحت العنانة بمنع الانزلاق وراء الشائعات التي تهدف إلى انتشار المشاكل.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 79

تحدد الجهات القائمة على صرف حساب المواطن موعد شهري ثابت لصرف رواتب حساب المواطن، وقد يتم تأخير أو تبكير الموحد في حالة تزامن موعد الصرف إجازة رسمية، ومن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن لشهر يونيو يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بدون تأخير أو تبكير الموعدد.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية: