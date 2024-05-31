“خبر زي السكر ليهم”.. 826 جنيه شهريا لكل أسرة ينطبق عليها هذه الشروط من تكافل وكرامة.. طريقة التسجيل!!

إن برنامج تكافل وكرامة أحد البرامج الخاصة بالتأمينات الإجتماعية حيث يتم صرف معاش لهذه الفئات وذلك نظرا لأنها الفئات التي تكون بحاجة إلى دعم مادي من أجل متطلبات الحياة الأساسية وقد انتشر خبر بصرف 650 جنيه لفئات تكافل وكرامة وقد تساءل الكثيرون ممن يحصلون من أصحاب معاش تكافل وكرامة في حالة إذ كان هذا الخبر صحيح أم لا.

التسجيل في معاش تكافل وكرامة

لابد من الذهاب إلى الوحدة الإجتماعية التابعة للشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة وتقديم الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

لابد أن يكون عمر المتقدم 18 سنة على الأقل.

تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

تقديم صورة من شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة ولابد وأن تكون مميكنة للأفراد ذات عمر أقل من 18 سنة.

تقديم صورة من بطاقة التموين ومسجل عليها اسم المكتب التموين التابع للشخص المتقدم.

تقديم صورة من القيد الدراسي الخاص للأطفال من ست سنوات وحتى 18 سنة بالإضافة إلى تقديم قيد للطلاب في الجامعة.

تقديم ما يثبت وجود الإعاقة أو العجز أو المرض المزمن من اللجنة الطبية.

في حاله وفاة الزوج لابد من إحضار صورة من شهادة الوفاة.

في حاله الطلاق لابد من إحضار صورة من قسيمة الطلاق.

في حاله الوصاية على الأيتام لابد من إحضار صورة من إقرار الوصاية.

في حاله السجن أحد الوالدين فإنه لابد من إحضار صورة من شهاده السجن.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة لابد من توافر الشروط التالية:

لابد من عدم وجود معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية. لابد أن يكون عاطل عن العمل. لابد من وجود أطفال للأسرة المتقدمة للبرنامج. في حالة تقدم أحد المسنين لابد أن يكون العمر من 65 فأكثر. لابد وأن يكون المتقدم عاجز أو عاطل أو لديه مرض مزمن ووجود ما يثبت ذلك.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يكون قيمة المعاش تكافل وكرامة طبقا لاخر تحديث في إبريل 2024