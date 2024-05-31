للناس العسل تليفون الرايقين وصل.. هواوي تطلق هاتفها الجديد هواوي بيورا Huawei Pura 70 Pro Plus بامكانيات جبارة كاميرا 50 ميجا بكسل

تطلق شركة هواوي أحد الشركات المصنعة للهواتف الذكية هاتفها الجديد تحت اسم Huawei Pura 70 Pro داخل الأسواق الصينية، وعرضت الشركة هاتفها بأحدث الإمكانيات وأجودها، ويقع هذا الهاتف من ضمن أربعة هواتف في سلسلة الجيل الجديد، تختلف أسعارها حسب إمكانيات كل واحد، وفي الآتي مجموعة من مزايا الهاتف الذي بين أيدينا وأهم مواصفاته التي جاء بها.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro

أصدرت شركة هواوي هاتفها الحديث الذي حطم الساحة مواصفاته المميزة وسعره المناسب لإمكانيات، ومن أهم مواصفاته ما يلي:

تأتي الشاشة بمساحة 6.6 بوصة من نوع الأوليد.

المعالج من النوع هاي سيليكون 9010 سي قوي بثمانية نواة.

دقة تصنيع 7 نانو.

كاميرا خلفية عالية الدقة تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل بها مثبت بصري وتعتبر الكاميرة الأساسية.

الكاميرا الثانية بدقة 12.5 ميجا خاصة الواسع.

وزن الهاتف 220 جرام بنفس شاشة الإصدار.

أهم ما يميز الهاتف هو داعم المراسلات من خلال القمر الصناعي.

يدعم مستشعر IR Blaster.

شاحن سريع يفوق شواحن هذا العام حيث تبلغ قوته 100 واط.

كما يدعم الشحن الجهة العكسية بقوة 18 واط.

مساحة تخزين ضخمة قدرها 512 جيجا مع 16 جيجا.

بطارية تنافس هواتف هذا العام سعتها 5050 مللي أمبير.

الهاتف مصنوع من الجلد الفاخر.

يباع الهاتف بنسختين داخل الأسواق، النسخة الأولى 512 جيجا والثانية واحد تيرا.

سعر جوال هواوي Huawei Pura 70 Pro Plus

يختلف هاتف هواوي برو 70 عن نسخته السابقة بعدد من المميزات، كما يأتي السعر مختلف تماما بسبب ما تم إضافته من مواصفات ومميزات، ويبلغ سعره: