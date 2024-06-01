“الناجحين أهم”رابط نتيجة الصف الأول الثانوي موقع وزارة التربية والتعليم 2024 بالألوان

نتيجة الصف الأول الثانوي موقع وزارة التربية والتعليم من الأنباء التي زادت مؤشرات البحث عنها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بواسطة الطلبة وأولياء الأمور، والاهتمام الزاد هذا ظهر نتيجة عن أن قامت بعض المدارس الحكومية بالإعلان بأن يتوافر بها نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والأسماء في كافة المدارس، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كيفية القيام بالاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نسبة كل التقديرات، فتابعوا معنا.

نتيجة الصف الأول الثانوي موقع وزارة التربية والتعليم

تبعا لما قامت وزارة التربية والتعليم بإعلانه أن عمليات تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي لسنة 2024 تسير تبعا لجدول الزمني الذي تم تحديده، ومن الممكن أن تنتهي عملية التصحيح خلال الأيام القادمة، كما أنها أكدت على أن عملية التصحيح تتم بكل دقة وشفافية، وذلك حتى تضمن أن يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وتم الإعلان عن تقديرات الطلبة لهذه السنة وهي جاءت على النحو التالي:

أولا تقدير امتياز يكون للطلبة الذين يحصلون على 95٪.

أما بالنسبة إلى تقدير جيد جدا فهو يكون للطلبة الذين حصلوا على نسبة من 85٪ إلى أقل من نسبة 95٪.

بالنسبة إلى تقدير جيد يحصل عليه الطلبة التي تكون درجاتهم بنسبة 75٪ إلى أقل من نسبة 85٪.

تقدير مقبول هو للطلبة الحاصلين على نسبة 60٪ إلى أقل من نسبة 75٪.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم بمصر قامت بالإعلان عن اللينك الذي من خلاله يمكن للطلبة الاستعلام عن نتائجها، وذلك من خلال اتباع بعض الإجراءات، وفي بعض النقاط الآتية أوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة، وهي كالآتي: