ÑÓW نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية برقم الجلوس طريقة الاستعلام عبر موقع نتيجة نت ومديرية التربية والتعليم ورابط المحافظة

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية برقم الجلوس خلال الساعات القليلة الماضية تساءل الكثير من طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وكيفية الاستعلام عنها بمنتهى السهولة عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية ووصلت نسبة النجاح الطلاب بالمحافظة إلى 84.7% داخل مختلف الإدارات التعليمية بالقاهرة، أما عدد المتقدمين من الطلاب للامتحانات بكافة مدارس المحافظة 190260 طالب وطالبة وقد حضر منهم الامتحانات 185545 طالب وطالبة عدد 157336 طالب وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية برقم الجلوس

بإمكان أي من طلبة وطلاب الشهادة الإعدادية وكذلك أولياء الأمور داخل محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة أبنائهم بمنتهى السهولة من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة الإسكندرية

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

ثم الضغط فوق أيقونة عرض النتيجة حتى تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به في كافة المواد وكذلك المجموع الكلي الذي حصل عليه.

كما يمكن للطلاب داخل محافظة القاهرة الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة ومعدلات النجاح بها

أكد مدير إدارة التربية والتعليم بالقاهرة الأستاذ أيمن موسى أن الإدارة التعليمية بمنطقة القاهرة الجديدة حققت المركز الأول في نسبة النجاح على مستوى المحافظة وذلك بنسبة نجاح تصل إلى 97.35% وبعدها إدارة شبرا الخيمة التعليمية حيث حصلت على نسبة نجاح حوالي 97.29% أما إدارة المعصرة التعليمية فقد حصلت على المركز الثالث في معدل النجاح وذلك بنسبة 96%.