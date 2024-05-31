“احجز دلوقتي وابني على مهلك” موقع حجز أراضى الإسكان المتوسط 2024+شروط أرض في المدن الجديدة

موقع حجز أراضى الإسكان المتوسط قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن انتهاء التقديم للحصول على قطعة أرض في مشروع مسكن بتاريخ 30 مايو 2024 وذلك بعد أن تم فتح الباب للتقديم على الأراضي وهي ثلاثة أنواع عبارة عن إسكان متوسط ومتميز وإسكان أكثر تميز، حيث استمر باب التقديم متاحا أمام الراغبين في الحجز لمدة 60 يوم، وقد شهدت أراضي الإسكان المتوسط وطرح عدد 856 قطعة أرض في مدن جديدة وهم 6 مدن سوف نتعرف على موقعهم بالتفصيل فيما يلي.

موقع حجز أراضى الإسكان المتوسط

تم الإعلان عن عدة مواقع لحجز أراضي الإسكان المتوسط وهم في 6 مدن جديدة كالآتي:

في مدينة فى السادات وسعر المتر بها هو 2045 جنيه أما قطعة الأرض بمساحة 276 متر سعرها 609 ألف جنيه.

مدينة أسيوط الجديدة وصل سعر المتر بها إلى 2130 جنية، أما قطعة الأرض بمساحة 150 متر سجلت 439 ألف جنيه.

مدينة غرب قنا سعر المتر بها وصل إلى 1911 جنيها، أما قطعة الأرض بمساحة 276 متر وصل إلى 549 ألف جنيه.

مدينة المنيا الجديدة وصل سعر المتر بها إلى 2020 جنيه، أما قطعة الأرض بمساحة 150 متر وصلت إلى 337 ألف جنيه.

مدينة طيبة الجديدة سعر المتر بها 2180 جنيه، أما قطعة الأرض بمساحة 250 متر سجلت 590 ألف جنيه.

سجل المتر في مدينة بدر سعر 2065 جنيه، أما قطعة الأرض بمساحة 212 م سجلت 597 ألف جنيه.

شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط

بعد انتهاء حجز أراضي الإسكان المتوسط اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 تضمنت كراسة الشروط الخاصة بحجز أراضى الإسكان المتوسط عدة شروط هامة للراغبين في الحج وهي كالآتي: