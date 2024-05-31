“هسه التقديم” قرض 10 مليون من مصرف الرافدين قبل العيد..سجل الآن واحصل على تمويل الحج

قرض 10 مليون من مصرف الرافدين هناك الكثير من العراقيين يبحثون عن قرض الرافدين وهو القرض الذي تم الإعلان عنه وتوزيع 10 مليون دينار من مصرف الرافدين بهدف التسهيل على المواطنين والتيسير ومساعدتهم في قضاء كافة حوائجهم من خلال سداد مناسب لقيمة القرض دون تضرر أصحابه عند السداد، وطبقاً لما أعلنه مصرف الرافدين من التعليمات والتفاصيل بشأن القرض من حيث كيفية السداد ومعدل الفائدة وكافة الشروط اللازمة حتى يتمكن المواطنين من الحصول عليه سوف نذكرها لكم تفصيلا فيما يلي.

قرض 10 مليون من مصرف الرافدين

هناك الكثير من الموظفين لدى القطاع الحكومي والخاص بالعراق يرغبون في معرفة كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها من قبل مصرف الرافدين حتى يتمكنوا من الحصول على توزيع 10 مليون دينار وذلك من خلال التعليمات الآتية:

فوائد القرض تكون 6% بشكل سنوي.

يتم فرض قيمة 2% كرسوم إدارية.

مدة سداد القرض عبارة عن أقساط شهرية ممتدة حتى خمس سنوات.

يقوم المتقدم بتقديم كفيل وهو ضامن ويكون موثق إداري كذلك يتم أيضًا تقديم كتاب من الوظيفة يثبت استمرار الموظف بالعمل ويتم التأمين على الشخص الذي حصل على القرض على نفقته.

يجب ألا يزيد العمر عن 73 عاما أما في حالة الموظف ضرورة أن يكون قد مر عامين على تواجده بالخدمة.

قيمة القرض هي 10 مليون دينار عراقي مقدم من مصرف الرافدين.

سوف يحصل الموظف الذي يكون دخله الشهري يزيد عن 500 ألف دينار عراقي عن قرض بمبلغ 10 مليون دينار.

أما في الموظف الذي يكون راتبه اقل من 500 ألف دينار سوف يحصل على قرض بقيمة مبلغ 5 مليون دينار.

كيفية التقديم للحصول على قرض 10 مليون من مصرف الرافدين

بعد توافر كافة الشروط التي تم إعلانها من قبل مصرف الرافدين يمكن للأشخاص المتقدمين للحصول على السلفة التقديم للحصول عليها من خلال الخطوات الآتية: