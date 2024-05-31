رسميًا!! شركة سامسونج تطرح هاتفها الجديد Galaxy M35 في الخارج

شركة سامسونج قامت بشكل رسمي بإطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy M35 في السوق البرازيلي، هذا الهاتف الجديد ينضم إلى فئة الأجهزة المتوسطة، وتتشابه مواصفاته بشكل كبير مع مواصفات هاتف Galaxy A35 باستثناء البطارية الأكبر، وهذه الميزة هي سمة مميزة لسلسلة Galaxy M دائمًا.

تعرف على مواصفات Galaxy M35

هاتف Galaxy M35 يأتي بوزن 222 جرام وأبعاد 162.3×78.6×9.1 مم، مع خامات خارجية من الزجاج وإطار بلاستيكي، كما أن الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال 5G أو شريحة مع كارت ذاكرة، الشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة وجودة FHD+، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

المعالج المُستخدم هو Exynos 1380 ثماني النواة، بينما الواجهة هي One UI 6.1 القائمة على Android 14. الهاتف يأتي بمساحة تخزين 256 جيجا وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا.

كاميرا Galaxy M35

على صعيد الكاميرات، يضم Galaxy M35 كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية: الرئيسية 50 ميجا بيكسل، الثانية 8 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، والأخيرة 5 ميجا بيكسل للتصوير الماكرو.

البطارية بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عبر منفذ USB Type-C.

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