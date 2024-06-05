“هتقبض الاتنين وانت مطمن”// ما حالات الجمع بين معاشين بأمر القانون 2024؟ التأمينات الاجتماعية توضح الشروط

هناك عدد من المواطنين تسألوا عن ما هي حالات الجمع بين معاشين بأمر القانون وذلك بعد أن قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الخاص 183 لعام 2024 بشأن زيادة رواتب المعاشات بداية من الأول من مارس 2024 بنسبة 15% فهناك عدة حالات يمكن لها جمع بين معاش كما حددها القانون وسوف نتعرف عليها تفصيلا فيما يلي.

حالات الجمع بين معاشين بأمر القانون

هناك عدة حالات أتاح لها القانون الجمع بين معاشين وهي كالتالي:

طبقا لنص القانون يمكن للمرأة الأرملة الجمع بين معاش زوجها والمعاش الخاص بها بصفتها تنتفع بأحكام القانون، حيث يتيح القانون حصول الأرملة على المعاش الخاص بها من المهنة أو العمل أو الدخل الخاص بها وبين معاش زوجها المتوفى.

بإمكان الشخص أن يجمع بين المعاشين إذا كان مستحق لمعاش شخص واحد ويكون ذلك بدون حدود.

بإمكان الأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين من الوالدين وذلك أيضًا بدون حدود.

بإمكان المستحق الجمع بين المعاش في حدود الحد الأدنى الخاص بالمعاش وبين الدخل الذي يحصل عليه.

يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين، وهو ما أوضحته وزارة التضامن بعام 2020 وذلك في المنشور رقم 15 لعام 2020 والذي من خلاله أصبح بإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من خلال الجمع بين المعاش والأجر الكامل الذي يحصل عليه دون حدود مع توافر بعض الشروط المعينة.

ما هي شروط الجمع بين معاشين

هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتمكن الشخص من الجمع بين معاشين وهي كالآتي: