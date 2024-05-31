صرف 1000 جنيه للمواطن ورفع دعم الخبز والبنزين والكهرباء.. بسرعة اعرف خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي

hana masoud تاريخ النشر
صرف 1000 جنيه للمواطن ورفع دعم الخبز والبنزين والكهرباء.. بسرعة اعرف خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي
ما هو الدعم العيني والنقدي

أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل المقترح الحكومي والذي يتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين المصريين إلى دعم نقدي، نتعرف من خلال السطور التالية عن التفاصيل الخاصة بالمقترح الحكومي, من الجدير بالذكر أن المستشار الحمصاني قد أفاد بأنه لا يمكن رفع الدعم بشكل كامل ونهائي عن المواد الغذائية والسلع الأساسية مثل الخبز ولكن في حالة رفع الدعم عن بعض القطاعات سيكون جزئيا وبشكل تدريجي.

تفاصيل خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي

أعلن المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء قد أكد على استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز حيث أنه يتم إنتاج حوالي 100 مليار رغيف خبز في العام بالتكلفة الحقيقية وهي جنيه واحد و 15 قرش بينما يدفع المواطن 5 قروش فقط على الرغيف, كما أضاف المتحدث الرسمي للحكومة أن الحكومة سوف تقوم بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بمعنى أن كل مواطن سوف يحصل على مقدار معين من المال شهريا وقد اقترح حصول الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلا على مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريا، فقد أكد الحمصاني أن ذلك المقترح يحتاج إلى عقد العديد من الحوارات المجتمعية مع الخبراء المختصين لتحديد مدى قابلية التطبيق وضبط المسألة.

خطة رفع الدعم عن المواد البترولية

صرح المستشار الحمصاني تأكيدا لجدية مقترح الحكومة بشأن تحويل الدعم أنه سوف يتم رفع الدعم عن المواد البترولية وذلك بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، فقد كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تخفيف الدعم على كلا من الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة, كما أعلن عن خطة الدولة حول رفع الدعم عن الكهرباء وذلك بشكل تدريجي على مدار الـ 4 سنوات القادمة مبينا أنه سوف يتم مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

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hana masoud

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