ابسط ياعم هتقبض مرتين.. حالات وشروط الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الجديد 2024 بعد الزيادة الأخيرة

نظرا لاتباع نظام تحسين الحالة الاقتصادية في مصر وارتفاع الكثير من أسعار السلع الغذائية بدأ الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة تساعدهم في زيادة الدخل الشهري لهم للقدرة على مواكبة الأسعار وشراء المستلزمات الضرورية، ومن هنا قامت الحكومة المصرية بإتاحة الجمع بين معاشين لزيادة الدخل الشهري في حالات مخصصة فقط لبعض المواطنين، وإليكم حالات الجمع بينهما.

حالات الجمع بين معاشين

يوجد بعض الحالات التي تستوفي الجمع بين معاشين بدون معاقبة قانونية، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:

بالنسبة للمرأة الأرملة فهي تجمع بين معاش زوجها ومعاش أبيها.

تحصل المرأة العاملة على راتب معاشها الشهري ومعاش زوجها في حالة الوفاة.

يحصل الأولاد على معاش الأب والأم معا في حالة عدم بلوغ سن ال18 عام.

يستحق للمرأة المطلقة أخذ حقها من معاش أبيها بشكل منفصل عن معاشها في العمل.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

لا يمكن الاستفادة بالجمع بين معاشين الا بعد استيفاء الشخص لمجموعة من الشروط أبرزها ما يلي:

يجب أن يكون الشخص حاصلا على الجنسية المصرية. يشترط أن يكون مقيما داخل حدود الدولة المصرية. بالنسبة للأرملة فيجب تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت وفاة الزوج. ينطبق نفس الأمر على المطلقات حيث يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت وقوع الطلاق وتسجيله بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الجمع بين معاشين

لا يمكن الجمع بين معاشين دون تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد، بعد ذلك يتم ترتيب أولويات المعاش حسب النقاط الآتية: