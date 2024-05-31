ألف مبروك.. متاح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تهانينا للطلاب والطالبات الذين نجحوا في اجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، بما أن الانتظار يزداد لمعرفة النتيجة، يسرّنا أن نقدم لكم رابط استعلام مباشر عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

بعد جهود التصحيح والرصد لأوراق إجابات أكثر من 110 ألف طالب وطالبة، تمّ استكمال الترتيبات لإعلان النتيجة النهائية، والتي من المتوقع أن يتم إعلانها مطلع الأسبوع القادم عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية (هنا).

للحفاظ على سهولة الوصول وتوفير الجهد والوقت، يُمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر الإنترنت، كما يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عبر الرابط المذكور أعلاه.

النقر على خانة “استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية”.

سيتم عرض مربع لإدخال رقم جلوس الطالب.

قم بإدخال الرقم بدقة وانقر على زر “استعلام عن النتيجة”.

سيتم عرض درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الكلي فور إعلان النتيجة رسمياً.

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