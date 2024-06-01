استعلم هسه.. موعد صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين لشهر حزيران 2024

كثرت الاستفسارات مؤخرا لمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين العراق لشهر يونيو القادم 2024 وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك، فقد زادت رغبة المواطنين لمعرفة الموعد المحدد للصرف وكذلك هل هناك زيادة في الرواتب أم لا لشهر يونيو 2024 حيث أن الحكومة قد حددت موعد محدد شهريا يصرف به رواتب المتقاعدين بالعراق وقد انتشرت مؤخرا العديد من الشائعات بشأن زيادة في الرواتب الخاصة المتقاعدين لشهر يونيو 2024 ولكن هناك حتى يحصل المتقاعدين على هذه الزيادة، وفيما يلي سوف نعرض لكم متابعينا المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين

طبقا للإجراءات المعتمدة من هيئة التأمينات بالعراق فإنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2024 في اليوم الأول من شهر يونيو وهو سوف يكون عطلة رسمية في عدد من المناطق لهذا سوف يتم تقديم الموعد الخاص بالصرف ليصبح يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 أما بالتقويم الهجري فسوف يكون ذلك الخميس 25 من شهر ذو القعدة 1445.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

بعد تساءل الكثير من المواطنين حول حقيقة زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين بدءا من شهر يونيو القادم ،2024 أعلنت وزارة المالية العراقية أن الصرف سوف يكون خلال الساعات المقبلة لشهر يونيو القادم 2024 ومن المقرر أن يكون الصرف الخميس 30 مايو 2024 ولكن حتى يتم الحصول على الزيادة في الراتب الخاص لشهر يونيو يجب توافر عدة شروط في المتقاعدين كالآتي: