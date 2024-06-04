بعد العيش … حقيقة إلغاء التموين واستبداله بدعم نقدي بداية من الشهر القادم//مجلس الوزراء يرد

حقيقة إلغاء التموين واستبداله بدعم نقدي التي يبحث عنها كافة الأشخاص والأسر المستفيدة من دعم التموين في جمهورية مصر العربية، وقد قام المجلس الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتوضيح أن ما تم تداوله في المنصات الاجتماعية غير صحيح وذلك بعد التواصل مع وزارة التموين من أجل توضيح هل هناك تغيرات في الدعم التمويني للسلع والمنتجات أم لا، وعلى ذلك تم نفي كل ما يتم تداوله عن إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي.

حقيقة إلغاء التموين واستبداله بدعم نقدي

يعد الدعم العيني هو ما يحصل عليه المواطنين من سلع ويكون عددها وكميتها مذكورة في مقررات التموين المصروفة شهريًا والتي يحصل عليها كل شخص يحمل بطاقة التموين، ويكون هناك الحرية الكاملة للشخص المستفيد في الحصول على قيمة الدعم العيني ما يقابله من قيمة الدعم النقدي المنتجات التي يرغب في استبدالها أو شرائها والتي تكون متوفرة شهريًا في منافذ بيع السلع التموينية بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة خبر التموين لازالت 5 قروش كما كانت ولا يوجد أي تغيير.

طريقة التقديم على البطاقة التموينية

أوضحت وزارة التموين المصرية الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في التقديم على بطاقة تموين جديدة من أجل الحصول على الدعم التمويني شهريًا، وتكون خطوات التقديم كما يلي: