السنة المالية هتبدأ وهتعرف زيادة المعاشات الشهر القادم كام؟ وموعد تطبيق علاوة 15٪ جديدة من الرئيس

زيادة المعاشات الشهر القادم كام أحد الأمور التي يبحث عنها الأشخاص المستفيدين من المعاشات، وقد أوضحت التأمينات الاجتماعية بأن معاش شهر يونيو 2024 سوف يصرف في أول يوم من الشهر مع زيادة تصل نسبتها إلى 15% من قيمة راتب المعاش وتعمل وزارة التأمينات الاجتماعية على منح دعم مادي للمستفيدين الحاصلين على المعاش وذلك من أجل رفع مستوى معيشتهم أو مساعدتهم في تلبية الاختيارات الشخصية والعائلية.

زيادة المعاشات الشهر القادم كام

سهلت التأمينات الاجتماعية طريقة الاستعلام عن المعاشات للمستفيدين، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

اضغط (صاحب معاش).

اضغط (الخدمات التأمينية).

انقر (استعلام البيانات الأساسية للمعاش).

انقر (بدء الخدمة).

اضغط (سجل الدخول).

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

اضغط التفاصيل.

ستظهر تفاصيل المعاش وهي موعد نزول المعاش بالإضافة إلى قيمة راتب المعاش.

شروط استحقاق معاش التأمينات الاجتماعية

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح الشروط التي تؤهل الشخص للحصول على معاش التأمينات وذلك لضمان حصول من يستحق على دعم المعاش، وتكون الشروط التي وضعتها الوزارة كالآتي:

تمنح التأمينات الاجتماعية للأفراد بموجب قانون عام 2018 رقم 148.

العجز الكامل.

العجز الجزئي الذي لا يمكن الفرد من العمل.

الوصول إلى عمر 60 عامًا.

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حوالي 180 شهرًا بشرط أن يصل المشترك إلى ذلك خلال مدة اشتراك حوالي 5 سنوات من تاريخ الإنضمام الى التأمينات، ويلزم ألا تقل المدة عن 120 شهرًا.

اماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

حددت التأمينات الاجتماعية الأماكن التي يمكن صرف المعاشات عبرها، وتكون هذه الأماكن متمثلة فيما يلي: