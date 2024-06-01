علامات اختراق حساب الواتساب وكيفية معرفة حسابك مخترق أم لا وطرق الحماية

بكل سهولة تعرف على اختراق حساب الواتساب حيث أن واتساب يعتبر من بين التطبيقات الرائدة في عالم التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، فهو يتميز بمجموعة كبيرة من الخصائص المبهرة التي تجعله المفضل لدى الكثيرين، لكن هل شعرت يوم بالقلق بشأن سلامة معلوماتك على هذا التطبيق؟ قد تكون هناك شكوك تدور في رأسك بسبب وجود سبل مختلفة لاختراق الهواتف.

العلامات التي تشير إلى اختراق حسابك على واتساب

سنوضح لك أبرز العلامات التي قد تشير إلى اختراق حسابك على واتساب:

تغييرات غير متوقعة في حسابك، مثل إرسال رسائل لم تكتبها أنت أو قراءة رسائل لم تقم بفتحها بعد، يجب عليك التنبه إلى هذه العمليات غير المألوفة التي قد تشير إلى اختراق حسابك.

تجميد التطبيق أو الانهيار المتكرر، إذا لاحظت أن واتساب يتجمد بانتظام أو ينهار بشكل متكرر، قد يكون هذا مؤشرًا على وجود برامج تجسس تعمل على جهازك.

استخدام تطبيقات الواتساب المعدلة من مصادر غير موثوقة، مثل “واتساب الذهبي”، قد يعرض حسابك لخطر الاختراق، لذا يُفضل استخدام التطبيقات الرسمية فقط.

الضغط على روابط غير معروفة، فإذا كنت تقوم بفتح روابط من مصادر غير معروفة عبر الواتساب، فقد تتعرض للخطر من البرمجيات الخبيثة.

مراقبة الأجهزة المتصلة بحسابك عبر واتساب ويب، فإذا رأيت أي جهاز غير معروف متصل بحسابك، فقد يكون ذلك دليلاً على اختراق.

طرق حماية حسابك من الاختراق

وإليك بعض الطرق لحماية حسابك من الاختراق:

عدم مشاركة باركود حسابك مع أي شخص غير موثوق.

استخدام وظائف الأمان مثل قفل البصمة أو الوجه لمنع الوصول غير المصرح به إلى حسابك.

تجنب فتح الروابط غير المعروفة أو المشبوهة التي تتلقاها عبر الواتساب.

بعد معرفتك اختراق حساب الواتساب وباتباع هذه الإرشادات، يمكنك الحفاظ على سلامة حسابك على واتساب وتجنب خطر الاختراق المحتمل.