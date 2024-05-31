قناة MPC3 للأطفال: وجهة الترفيه والتعليم الممتع للصغار.. نزل أحدث تردد للقناة 2024 على النايل سات

قناة MPC3 للأطفال تعتبر من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مميزًا يجمع بين الترفيه والتعليم، تسعى القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال برامجها المتنوعة والممتعة.

تردد قناة MPC3 للأطفال

للاستمتاع بمشاهدة قناة MPC3 للأطفال، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11938

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معدل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة MPC3 للأطفال

تقدم قناة MPC3 للأطفال مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي احتياجات الأطفال التعليمية والترفيهية:

الرسوم المتحركة:

– تعرض القناة أحدث وأشهر الرسوم المتحركة العالمية والمحلية، التي تتنوع بين المغامرة، الكوميديا، والخيال العلمي.

البرامج التعليمية:

– تهتم القناة بعرض برامج تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وتشمل مواضيع مثل العلوم، الرياضيات، واللغة.

الأغاني والأناشيد:

– تقدم القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، والألوان بطريقة ممتعة ومسلية.

برامج تفاعلية:

– تشمل برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال المسابقات والألعاب التي تنمي روح التعاون والإبداع لديهم.

الأفلام العائلية:

– تبث القناة أفلام عائلية مناسبة لجميع الأعمار، تحمل قيمًا تربوية وتعليمية.

الهدف من قناة MPC3

تهدف قناة MPC3 للأطفال إلى تقديم محتوى مميز وآمن للأطفال، يساهم في تعليمهم وتطوير مهاراتهم بطريقة مرحة ومشوقة، كما تركز القناة على تعزيز القيم الإيجابية والمهارات الحياتية لدى الأطفال من خلال برامجها المتنوعة.

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كيفية التواصل مع قناة MPC3 للأطفال

هذا ويمكن للآباء والأطفال متابعة قناة MPC3 للأطفال والتفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي:

– فيسبوك: [صفحة الفيسبوك الرسمية] (https://www.facebook.com).

– تويتر: [حساب تويتر الرسمي] (https://www.twitter.com).

– إنستغرام: [حساب إنستغرام الرسمي] (https://www.instagram.com).