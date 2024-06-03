ازاي عايش ومش عارفها.. فتح واتس اب على 4 أجهزة في نفس الوقت بخطوات بسيطة 

تعد تطبيقات المراسلة الفورية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية ويعتبر واتس آب واحدا من أبرز هذه التطبيقات بفضل بساطته وسهولة استخدامه مع التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الأجهزة المتعددة حيث قدم واتس آب ميزة تتيح للمستخدمين فتح حساباتهم على عدة أجهزة في نفس الوقت كما أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين الحفاظ على تواصل مستمر وسلس دون الحاجة إلى التقيّد بجهاز واحد.

كيفية فتح واتس آب على 4 أجهزة في نفس الوقت بخطوات بسيطة

واتس آب يدعم ميزة الاستخدام المتعدد للأجهزة مما يتيح لك فتح حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة في نفس الوقت هذه الخطوات توضح كيفية تفعيل هذه الميزة:

تأكد من تحديث تطبيق واتس آب إلى أحدث إصدار على جهازك الأساسي حيث يمكنك القيام بذلك عبر متجر Google Play للأندرويد أو App Store للأجهزة بنظام iOS.

افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الأساسي الذي يحتوي على رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة ثم اختر الأجهزة المرتبطة.

اضغط على ربط جهاز (Link a Device) ستظهر شاشة الكاميرا لاستخدامها مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

على الجهاز الذي ترغب في ربطه (مثل حاسوب أو جهاز لوحي) افتح متصفح الويب انتقل إلى اضغط هنا .

استخدم الكاميرا على هاتفك الأساسي حتى يتم مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على الجهاز الثاني.

كرر الخطوات من 3 إلى 6 لكل جهاز ترغب في ربطه بحساب واتس آب الخاص بك حيث يمكنك ربط ما يصل إلى 4 أجهزة بجانب هاتفك الأساسي.

كيفية ربط سطح مكتب الكمبيوتر بتطبيق whatsApp على الهاتف