ظهرت الآن.. دلوقت برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة و470 طالب حصدوا الدرجات النهائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أمس الخميس 30 مايو 2024، عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الأول في محافظة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك عبر بوابة التعليم الإلكتروني لمحافظة القاهرة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

من الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كان قد قام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 84.7% لإتمام مرحلة التعليم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين والإداريين في المحافظة لتحقيق مستوى تعليمي متميز.

عدد الطلاب المتقدمين والناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

بلغ عدد الطلاب المتقدمين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة إلى 190260 طالب وطالبة، وقد حضر الامتحانات منهم عدد 185545 طالب وطالبة، ونجح في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عدد 157336 طالب وطالبة، وهو ما يعكس التزام كل من الطلاب وأولياء الأمور بتحقيق نتائج إيجابية في الامتحانات النهائية.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفئات الخاصة

من ناحية أخرى اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 93.8%، بينما وصلت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للمكفوفين إلى 91%، وفي المدارس الدولية سجلت نسبة النجاح 97.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 74%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني لمحافظة القاهرة من [هنا]. كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له. الضغط على “عرض النتيجة”. ستظهر النتيجة أمامك موضحًا المجموع الكلي وحالة الطالب إذا كان ناجحًا أم راسبًا.

الإحصاءات والمراكز الأولى في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أيمن موسى أن هناك 470 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، وقد حصلت إدارة القاهرة الجديدة على المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 97.35%، بينما جاءت إدارة شبرا التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 97.29%، أما إدارة المعصرة التعليمية فقد حصلت على المركز الثالث بنسبة نجاح 96.23%.

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