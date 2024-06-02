استعلم عن اسمك بسرعة البرق.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق من منصة مظلتي

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية منصة مظلتي الإلكترونية للسماح بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هدف هذه المنصة هو تسهيل عملية التسجيل بشكل إلكتروني للمشتركين في البرنامج حيث يمكنهم معرفة تفاصيل المنحة مثل موعد الصرف وقيمتها وفي حال عدم القبول يمكن للفرد معرفة الأسباب وتجنبها في المرات القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أكدت الوزارة أن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ستتم بعد الإعلان عنها ويمكن للأفراد اتباع الإرشادات التالية عند استخدام المنصة:

إفتح الموقع الرسمي منصة مظلتي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب المستلم.

تصفح لقائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة ويجب عليك اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

أدخل رقم الوجبة التي تقدم لها واختيار المحافظة التي يقيم فيها.

انقر على زر الإستعلام والانتظار لبضع ثوان حتى يظهر قائمة الأسماء.

اعتمدت الحكومة العراقية عدة برامج في مجال الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحدودين على تحمل الظروف الصعبة نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين طبقات المجتمع، ويتطلب القبول في هذه البرامج توفر بعض الشروط للتأكد من وصول الدعم للمستحقين.

مستندات الحصول على الرعاية الاجتماعية

يجب على كل شخص تقديم عدد من الوثائق الشخصية أثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي وتشمل الوثائق الآتية:

يقدم صورة من وثيقة الهوية الشخصية للشخص المستفيد.

إدراج نسخة من قائمة دخله الشهري الخاصة.

يجب أن يتم إحضار صورة من شهادة ميلاد كل فرد في الأسرة.

توفير من صورة من بطاقة التموين.

يجب تقديم نسخة من سجل العائلة.

شروط الحصول على الدفعة السابعة

ستحصلون على الدعم سواء في الدفعة السابعة أو في الدفعات الجديدة التي تعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للضوابط والشروط المحددة التي تأتي على النحو التالي: