“مبرووووووووووك للناجحين”.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة العربية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس فقط

إحدى الأمور التي تشغل بال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية هي كيفية استعلام عن النتائج بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها بدأت تصحيح امتحانات الطلاب ورصد الدرجات يجري الآن العمل بشكل مكثف على تصحيح الامتحانات والتدقيق بها لكي تعلن نتائج الشهادة الإعدادية خلال ساعات قليلة ولذلك، يبدي الطلاب من جميع المحافظات اهتماما خاصا بمعرفة النتائج خاصة طلاب محافظة الغربية التي تشهد اهتماما متزايدا بهذا الأمر.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة العربية

تم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج من قبل المحافظة، بعد اعتمادها رسميا من قبل بوابة التعليم الأساسي تقوم الوزارة بمتابعة جميع لجان التصحيح لضمان سير العملية بسلاسة، وينتظر جميع الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان النتائج الإعدادية التي تحدد مستقبلهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

الطلاب الآن يعيشون حالة من التوتر والقلق بسبب ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تم انتهاء أدائها الأسبوع الماضي وأشارت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الذهاب الى الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة او موقع نتيجة الامتحان الالكتروني يمكنك الاستعلام عن النتيجة من أي موقع عبر اتباع الخطوات التالية:

انقر على رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

اختار نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

حدد الترم الثاني 2024.

ثم المحافظة وهي محافظة الغربية.

أضف اسم الطالب ورقم جلوسه.

اضغط على زر عرض النتيجة وستظهر لك الدرجة ونسبة نجاح الطالب في كل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي.

كيفية توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

يسعى العديد من طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية في محافظة الغربية إلى معرفة كيفية توزيع الدرجات في المواد المختلفة علما بأن هناك بعض المواد التي لا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الإجمالي وبالنسبة لطريقة توزيع الدرجات فإنها جاءت على النحو التالي:

80 درجة مخصصة لمادة اللغة العربية.

40 درجة مخصصة لمادة الدراسات الاجتماعية.

60 درجة مادة اللغة الإنجليزية.

40 درجة مادة العلوم.

60 درجة مادة الرياضيات.

بذلك تصبح قيمة المجموع الكلي 280 درجة.

بالنسبة للعناصر التي لا يتم احتسابها في المجموع الإجمالي فهي: