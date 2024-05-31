“استعلم الان واعرف نتيجتك”.. نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار بالاسم والرقم الامتحاني من “نتائجنا ووزارة التربية العراقية

أعلنت “وزارة التربية العراقية” مؤخرا عن طرح نتائج السادس الابتدائي 2024 في ذي قار عبر موقع “نتائجنا” جاء هذا الإعلان بعد التأكيد على نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المحافظات العراقية باستثناء ذي قار والبصرة ونينوى وقد أثار هذا الأمر قلق أولياء أمور الطلاب في تلك المحافظات ومن المتوقع أن تعلن الوزارة نتائجهم خلال الأيام القليلة القادمة ستكون هذه النتائج متاحة بشكل إلكتروني من خلال عدة وسائل بما في ذلك الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو موقع “نتائجنا”.

نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار موقع نتائجنا

تتوقع وزارة التربية العراقية اعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 في محافظة ذي قار اليوم عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني حيث سيتمكن أولياء الأمور من الحصول على نتائج أبنائهم بسهولة عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الموجودة بهذا الموقع وهي:

ادخل مباشرة إلى الرابط الخاص بموقع نتائجنا على الإنترنت.

توجه إلى قسم نتائج الطلاب والنقر على الزر المخصص لها.

اختار المرحلة “السادس الابتدائي”.

حدد الولاية التي أجرى فيها الطالب امتحاناته.

ضع “اسم الطالب ورقم الامتحان” في الفراغات المخصصة لهما.

اضغط على زر “عرض النتائج” لعرض نتائج الطالب بشكل مفصل على الشاشة.

نتائج السادس الابتدائي ذي قار 2024 وزارة التربية

ليس موقع “نتائجنا” الوسيلة الوحيدة للاطلاع على نتائج السادس الابتدائي 2024 في ذي قار بل سيتم نشر النتائج أيضا على موقع وزارة التربية العراقية بمجرد صدورها للاستفادة من ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى رابط موقع “وزارة التربية العراقية “.

اختار اسم المنطقة المطلوبة من بين الخيارات المتاحة.

اضغط على الرابط الموجود على الشاشة لتنزيل النتيجة.

سوف يتم تحميل تقرير النتائج بصيغة PDF على جهازكم.

يمكنكم بعد ذلك البحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني في القوائم المتاحة لمعرفة النتائج بدقة.

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن كل طالب له الحق في استخدام خدمة الاعتراض على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم خلال هذه العملية مراجعة أوراق إجابات الطلاب والتحقق من صحة العلامات والدرجات الممنوحة لكل مادة، وذلك من أجل توفير فرصة متساوية للطلاب في الحصول على الدرجات التي يستحقونها.