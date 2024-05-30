“الدولار فقد السيطرة خلاص” أسعار الدولار اليوم الخميس 30 مايو في مصر

سعر الدولار اليوم، يعتبر من أكثر الأشياء شيوعا الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة التجار والمستثمرين و المستوردين، ويتساءل الجميع عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية، وتأتي هذه التساؤلات بصورة كبيرة خاصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بأسعار الفوائد ورفعها بنسبة 2%، وكذلك أيضا تصريحات صندوق النقد الدولي لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الخميس 30 مايو بنك مصر
- سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد سجل نحو 47.43 جنيهاً في حالة البيع.
- أما للشراء فقد سجل نحو 47.33 جنيهاً، وهذا بتراجع 13 قرش في حالة البيع والشراء.
- سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيها للبيع.
- سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
- 1 دولار= 47.25 جنيه للشراء.
- 1 دولار= 47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:
- 1 دولار= 47.25 جنيه للشراء.
- 1 دولار= 47.35 جنيها للبيع
سعر الدولار في السوق السوداء
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث عنه البعض عبر محرك جوجل ، والتي توقفت بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولار متوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه.