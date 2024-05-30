“الدولار فقد السيطرة خلاص” أسعار الدولار اليوم الخميس 30 مايو في مصر

سعر الدولار اليوم، يعتبر من أكثر الأشياء شيوعا الذي يبحث عنها الكثير من المواطنين وخاصة التجار والمستثمرين و المستوردين، ويتساءل الجميع عن سعر الدولار مقابل الجنية المصري في جميع البنوك المصرية، وتأتي هذه التساؤلات بصورة كبيرة خاصة بالتزامن مع قرارات البنك المركزي بأسعار الفوائد ورفعها بنسبة 2%، وكذلك أيضا تصريحات صندوق النقد الدولي لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن تابع معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 30 مايو بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد سجل نحو 47.43 جنيهاً في حالة البيع.

أما للشراء فقد سجل نحو 47.33 جنيهاً، وهذا بتراجع 13 قرش في حالة البيع والشراء.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 47.25 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

1 دولار= 47.25 جنيه للشراء.

1 دولار= 47.35 جنيها للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث عنه البعض عبر محرك جوجل ، والتي توقفت بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولار متوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه.