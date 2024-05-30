دلع أطفال وخليهم يضحكوا على القط والفار.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

تقدم قناة توم وجيري المحتوى المميز للأطفال مثل أفلام الكرتون المفضلة لديهم، وتعرض أحياناً الحلقات المتعددة من بعض الحلقات الشيقة لديهم، لذلك فهي تُعد واحدة من أهم القنوات الفضائية في العالم العربي، ويبحث عنها الآباء لرسم البهجة على وجوه أبنائهم الصغار بعد مشاهدة محتوى القناة من أفلام وبرامج كرتونية متنوعة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات

يهتم العديد من الأفراد بتنزيل قناة توم وجيري في الفترات الأخيرة لما لها من أهمية لدى الأطفال الصغار والجلوس أمامها حتى وقت طويل وذلك يساعد الآباء والأمهات في أداء مصالحهم، ويتبين ذلك التردد من خلال ما يلي:

التردد: 12149.

طبيعة الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يستمتع الأطفال والعائلة بمشاهدة المحتوى الذي تقدمه القناة، وفيما يلي تتبين أهم البيانات والتردد المناسب على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

عليك اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية تثبيت قناة توم أند جيري:

الضغط على أيقونة “الاعدادات” الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

اختيار “التثبيت اليدوي” أو ” إضافة قناة جديدة” على حسيب طبيعة الجهاز الذي تملكه.

تحديد القمر الصناعي المناسب سواء عرب سات أو نايل سات.

كتابة البيانات المطلوبة مثل التردد، معدل الترميز، وغيرها.

ومن ثم الضغط على أيقونة “بحث” ثم حفظ الاعدادات ليتم تنزيل القناة بكل سهولة.

مميزات قناة توم وجيري

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها جميع مشاهدي القناة، ومن أهمها ما يأتي: