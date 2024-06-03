مسار البطاقة الذهبية.. تعرف على الموقع الخاص للتتبع لهذه البطاقة في الجزائر

أفصح الموقع الرسمي لبريد الجزائر عن تدشين خدمة جديدة لتتبع مسار البطاقة الذهبية لعام 2024، بدء من مرحلة الإنتاج حتى لحظة التسليم، يعاني العديد من المواطنين من مشكلة عدم القدرة على تحديد موقع البطاقة أو حالتها أو موعد إنتاجها وتسلمها بدقة، هذه الخدمة الجديدة تتيح للزبائن الذين قاموا بطلب البطاقة الذهبية متابعة مسارها بشكل مفصل، لهذا السبب، سوف نستعرض لكم عبر موقع “اعرف نيوز” الإجراءات الدقيقة لتتبع البطاقة الذهبية وكذلك كيفية تعبئة الإنترنت باستخدام تطبيق بريدي موب، هذه الميزة تعتبر حل جوهري للمشكلات التي يواجهها المستخدمون فيما يخص تأخر استلام البطاقة أو عدم معرفة حالتها، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ويضمن له متابعة مستمرة لحالة طلبه بشكل سلس ومنظم.

اطلاق خدمة تتبع طلبات البطاقة الذهبية

نشرت مؤسسة البريد والاتصالات الجزائرية سابقا إعلانا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت فيه عن إطلاق خدمة جديدة لتتبع حالة طلبات البطاقة الذهبية لعام 2024، هذه الخدمة تهدف إلى تمكين كل من قدم طلبًا للحصول على البطاقة الذهبية من معرفة موعد وتاريخ استلامها بدقة، لتتمكن من تتبع بطاقتك الذهبية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

الوصول إلى موقع تتبع البطاقة الذهبية لعام 2024،

قم بزيارة الموقع الرسمي المخصص لتتبع الطلبات.

إدخال رقم الحساب البريدي الجاري (CCP)،

في الصفحة الرئيسية للموقع، أدخل رقم الحساب البريدي الجاري الخاص بك (CCP) بدون إدخال رقم المفتاح، لتجنب أي أخطاء في العملية.

تحديد رمز المتعامل لشبكة الهاتف المحمول،

حدد رمز المتعامل الخاص بشبكة الهاتف المحمول التي تستخدمها، سواء كان ذلك جيزي أو موبيليس أو أوريدو، حيث يتوجب عليك اختيار الرمز الصحيح (05/ 06/ 07).

ادخال رقم الهاتف المحمول المسجل،

أدخل رقم هاتفك المحمول المسجل مسبقًا عند طلب البطاقة الذهبية، تأكد من إدخال الرقم بشكل صحيح لضمان نجاح العملية.

اكمال باقي التعليمات البطاقة الذهبية

إدخال الرقم التحقق البصري (CAPTCHA)

بعد ذلك، ستظهر لك صورة تحتوي على رقم التحقق البصري (CAPTCHA)، قم بإدخال الرقم الموجود في الصورة بدقة في المكان المخصص له.

إدخال الأحرف في المربع النصي،

ستظهر لك أيضًا مجموعة من الأحرف يجب عليك إدخالها في المربع النصي كما هي موضحة في الصورة، للتأكد من أنك لست روبوتا.