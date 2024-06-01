استعلم عنها الان.. خطوات الاستعلام عن وافد الجوازات برقم الحدود

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت بفخر عن توفير خدمة استعلام جديدة تتيح للمواطنين استعلاما سريعا عن حالة الوافدين عبر أراضي المملكة باستخدام رقم الحدود، وتعد هذه الخدمة بمثابة خطوة جديدة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات اللازمة لأصحاب الأعمال والوافدين، بفضل منصات الحكومة الإلكترونية، يمكن الآن الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مما يسهم في تيسير حياة المواطنين، وسوف نقوم بتوضيح المزيد من التفاصيل المهمة حول هذه الخدمة فيما يلي.

طريقة الاستعلام

بإمكان مستخدمي هذه الخدمة طلب معلومات حول وافد الجوازات عبر إدخال رقم الحدود، لكن يتعين اتباع سلسلة من الخطوات لإكمال العملية بنجاح:

يجب أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اختيار أيقونة الاستعلامات المتاحة في القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، ينبغي النقر على أيقونة الاستفسار عن النوافذ وملء جميع الحقول المطلوبة مثل رقم الحدود ورقم جواز السفر ورقم الإقامة، مع التحقق من صحة إدخال رقم الحدود في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بتحديد جنسيته وإنشاء رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة البحث.

يجب على المستخدم الآن الانتظار حتى يتم مراجعة طلب الاستعلام من قبل موظفي وزارة الموارد، وسوف يتم عرض نتيجة الاستعلام بالموافقة أو الرفض.

كيفية الاستعلام

يعمل قطاع الموارد في الحكومة السعودية جاهدا على توفير خدمة الاستعلام عن وافد الجوازات من خلال استخدام رقم الحدود، ولكن يتوجب اتباع سلسلة من الخطوات للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن تلخيص هذه الخطوات كما يلي: