سجل الان في السكن الترقوي.. الرابط الرسمي للتسجيل في السكن الترقوي الحر

أعلنت السلطات الجزائرية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لـ “وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية” عن إتاحة رابط خاص لتسجيل طلبات السكن الترقوي الحر لعام 2024، يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة أبرز الشروط المطلوبة لحجز وحدات سكنية تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يتوفر خيار السداد بالتقسيط وبمبالغ مالية رمزية تدفع على مدد زمنية ممتدة، سوف يتم في الفقرات التالية توضيح إجراءات التسجيل، الشروط اللازمة، والمساحات المتاحة للوحدات السكنية بالتفصيل.

طريقة التسجيل

للحصول على وحدة سكنية ترقوية حرة لعام 2024 في الجزائر، اتبع الخطوات التالية بتفصيل دقيق:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والهيئة العمرانية، في الجزائر عبر الإنترنت.

قم بإدخال رقمك الوطني، في الخانة المخصصة لذلك على الموقع، وتأكد من صحته لتجنب أي مشاكل في التقديم.

دقق في إدخال جميع البيانات المطلوبة، بدقة متناهية، حيث يجب أن تتطابق مع المعلومات الموجودة في سجلاتك الرسمية.

حدد الولاية والدائرة، التي تقيم فيها حالياً من القوائم المنسدلة المتاحة.

اختر الولاية، التي ترغب في حجز وحدة سكنية بها بعناية، مع مراعاة توافر الوحدات والشروط الخاصة بكل منطقة.

اضغط على الزر المخصص، للانتقال إلى القطاع الخاص بالجزائر، حيث ستجد كافة الخيارات المتاحة للسكن.

اختر نوع السكن، الترقوي الحر المتاح لعام 2024 من بين الخيارات الموجودة.

قم بتنزيل مستند طلب التقديم، من الموقع واحفظه على جهازك لإكمال البيانات لاحقاً.

ابدأ بملء مستند طلب التقديم، حيث يجب أن تسجل كافة بياناتك الشخصية بدقة، بالإضافة إلى اختيار نوع الوحدة السكنية التي تفضلها، سواء كانت وحدة فردية أو عائلية.

اجمع جميع الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل بطاقتك الوطنية، شهادات الإقامة، والمستندات المالية التي تثبت قدرتك على الالتزام بالمشروع.

تأكد من صحة جميع البيانات، والمستندات قبل تقديم الطلب لتجنب أي تأخير أو رفض محتمل.

قم بتأكيد طلب الحجز، عبر النقر على زر الإرسال الموجود في نهاية الصفحة، وتابع بريدك الإلكتروني أو الهاتف للحصول على تأكيد رسمي من الوزارة.

المساحات المتواجدة