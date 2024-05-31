لتوظيف 500 طالب في القضاة.. اليكم رابط وطريقة التسجيل في المسابقة.. متضيعش الفرصة

أصدرت السلطات القضائية في الجزائر عن تنظيم مسابقة وطنية تهدف إلى توظيف 500 متخرج جديد في مجال القضاء، هذه المبادرة تسعى إلى توفير فرص عمل متعددة لخريجي كليات الشريعة والقانون، مما يسهم في تقليص نسبة البطالة بين الشباب المتخرجين حديثا، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز القطاع القانوني بكوادر مؤهلة وجديدة، وتوفير بيئة عمل تلائم تطلعاتهم المهنية.

طريقة التقديم

أعلنت وزارة العدل في الجزائر عن الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل في مسابقة توظيف 500 طالب قاض، تتضمن هذه الإجراءات سلسلة من الخطوات والشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان قبول طلباتهم، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لهذه الخطوات:

أولا، يتعين على المتقدمين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية من خلال الإنترنت.

الخطوة التالية تتطلب من المتقدم إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد إذا لم يكن لديه واحد بالفعل.

بعد ذلك، يجب على المتقدم اختيار وإنشاء كلمة مرور آمنة لاستخدامها في عملية التسجيل.

يتوجب على المتقدمين ملء استمارة التسجيل الخاصة بالوظيفة المعنية بعناية ودقة.

يجب على المتقدمين كتابة وتدوين جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق لتجنب أي أخطاء قد تعيق عملية التسجيل.

بعد الانتهاء من ملء البيانات، ينبغي على المتقدم مراجعة المعلومات المدخلة للتأكد من صحتها قبل القيام بتحميل الاستمارة على جهازه الشخصي.

ينبغي على المتقدم بعد ذلك طباعة الاستمارة المملوءة والاحتفاظ بنسخة منها لأغراض التوثيق.

كما يتعين على المتقدمين تحميل وقراءة الدليل التوجيهي المتاح على الموقع والذي يوضح جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التقديم بنجاح.

ينبغي على جميع المتقدمين الالتزام التام بهذه التعليمات لضمان سير عملية التسجيل بشكل سلس وفعال.

الشروط المطلوبة للتسجيل

للتقديم على هذه المسابقة، يجب أن يستوفي المرشح المتطلبات التالية: