سجل وانضم.. طريقة التسجيل في صفوف الجيش الجزائري… اليكم الشروط المطلوبة

وافقت وزارة الدفاع في الجزائر على فتح باب التسجيل للانضمام إلى الجيش الجزائري، بما في ذلك الدرك الوطني الشعبي، وقد أعلنت عن توافر عدد من الرتب لمن يرغب في الالتحاق بها في الدرك الوطني الجزائري لعام 2024، وبناء على الإعلان الصادر عن وزارة الدفاع، زادت التساؤلات بين المواطنين الراغبين في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني، حول الشروط الضرورية للالتحاق ومتطلبات كل رتبة متاحة للتقدم بها.

متطلبات التسجيل في الجيش الجزائري

فتحت الابواب للتسجيل في صفوف الدرك الوطني للرجال والنساء، ويوجد وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لمن يرغبون في الانضمام إلى صفوف الجيش الشعبي الجزائري هذه الشروط تتضمن:

يجب أن يكون المتقدمون من جنسية جزائرية.

يجب أن تتوفر اللياقة البدنية لدى المتقدمين.

يشترط أن يكون المتقدمون عزابا.

يجب أن يكون تحقيق التجنيد مقبولا.

لا يجوز أن تقل القامة عن 1.70 سم.

يجب أن يتراوح سن المتقدمين للالتحاق بصفوف الدرك الوطني بين 18 سنة و22 سنة على الأكثر في تاريخ الالتحاق، ويجب أن يكون التاريخ هو 31 ديسمبر.

يتطلب الانضمام كضابط صف شهادة ثانوية.

يجب إكمال السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أو إكمال المستوى الثانوي الأول لرجال الصف المعالي.

هذه هي الشروط التي يجب توافرها لمن يرغبون في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني الجزائري.

شروط التسجيل للجيش في الجزائر

للتسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري لعام 2024، يتوجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية، وتشمل هذه الوثائق: