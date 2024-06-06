سجل في المنحة من هنا.. رابط التقديم على منحة الـ 300 دينار بتونس 2024

توفرت مؤخرا الحكومة التونسية برنامجا جديدا لدعم أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، وهو البرنامج المعروف بـ منحة العاطلين والمتعثرين، تهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم لهؤلاء الأفراد ليتمكنوا من العيش بكرامة والتغلب على الصعوبات المالية التي تواجههم نتيجة للتضخم والظروف الاقتصادية الصعبة، وبعد إعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل في البرنامج، ارتفعت معدلات البحث حول كيفية التسجيل، وسوف نقدم في الفقرات التالية شرح مفصل حول هذه العملية.

طريقة التسجيل في المنحة

هذا وقد أصدرت الوزارة في تونس بشكل رسمي عن انطلاق عملية استقبال الطلبات للتسجيل في برنامج المساعدة المالية للعاطلين عن العمل والمتعثرين ماليا، وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من هذا البرنامج سوف يحصلون على مساعدة مالية شهرية تصل قيمتها إلى 300 دينار تونسي، ويمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص لوزارة الشؤون الاجتماعية.

بعدها يتوجب عليك تسجيل الدخول ببطاقة التعريف الوطنية وكلمة المرور المعتمدة.

الانتقال إلى قسم الخدمات المتاحة للضمان الاجتماعي.

اختيار خيار منحة بقيمة 300 دينار تونسي.

تقديم طلب الاستفادة من المنحة المالية.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة.

إرفاق جميع الوثائق الضرورية لتقديم الطلب.

تأكيد إرسال الطلب.

سوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة وسيتم إبلاغ المستفيد بقبوله أو رفضه خلال فترة قصيرة بعد تقديم الطلب.

شروط التقديم في المنحة

توضع بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من المتطلبات الضرورية التي يجب أن يتوافر في المتقدمين لضمان استحقاقهم للدعم المقدم، تتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية: