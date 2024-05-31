سجل الان من هنا.. طريقة التسجيل في وظائف الامن العام في السعودية

قد أعلنت الوزارة السعودية للداخلية عن رابط التقديم لشواغر وظائف الأمن العام في المملكة العربية السعودية، حيث يترقب العديد من المواطنين فرص العمل في هذا القطاع، وقد تم فتح باب التقديم على هذه الفرص لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات يتيح الموقع الإلكتروني جدارات فرصة التقديم على هذه الوظائف، حيث يتم قبول الطلبات وفقا للشروط والمعايير المحددة.

خطوات التسجيل

يعلن الجهاز الأمني الوطني عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة، ابتداء من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 للتقديم، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمنصة جدارات الوطنية عبر الإنترنت.

2. تسجيل الدخول إلى المنصة إذا كنت تمتلك حسابا مسجلا بالفعل، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بعد.

3. اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.

4. تعبئة نموذج التقديم بالمعلومات والبيانات المطلوبة.

5. تحميل الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

6. دفع الرسوم المقررة لعملية التقديم.

هذه الخطوات البسيطة ستضمن لك التقديم الناجح للوظيفة التي تطمح إليها.

شروط التقديم

وافقت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق مجموعة محددة من الضوابط والمعايير التي يجب اتباعها للتقدم في وظائف الأمن العام، وتتلخص هذه الضوابط كما يلي: