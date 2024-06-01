شوف هتزيد كام.. كم راتب المتقاعدين في الجزائر بعد الزيادة الجديدة.. بشرة ساااره للمواطنين

زادت استفسارات المواطنين في الجزائر بشأن التحسين الأخير في الإعانات التقاعدية التي أعلن عنها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وأشار الرئيس تبون إلى ضرورة تنفيذ هذا التحسين في عام 2024، تقديرا للجهود الجبارة التي بذلها المتقاعدون في خدمة الوطن.

رواتب التقاعد بعد الزيادة

تمت الموافقة على زيادة جديدة في الأجور التقاعدية من قبل الحكومة الجزائرية، حيث ستتراوح هذه الزيادة بين 10% و15% وفقاً لفئة كل متقاعد. ووفقا للمعلومات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد، يتبين أن تفاصيل هذه الزيادات كما يلي:

المتقاعدون الذين يتلقون رواتب تقاعدية تقل عن 20 ألف دينار جزائري سيرتفعون بمبلغ إضافي يبلغ 1000 دينار جزائري.

المتقاعدون الحاصلون على رواتب تقاعدية تزيد عن 20 ألف دينار جزائري سيحصلون على زيادة قدرها 800 دينار جزائري.

أما المتقاعدون الذين يحصلون على رواتب تقاعدية تتراوح بين 50 ألف و80 ألف دينار جزائري، فسيحصلون على زيادة بنسبة 3%.

أما المتقاعدون الذين يتلقون رواتب تقاعدية تزيد عن 80 ألف دينار جزائري، فسيحصلون على زيادة بنسبة 2%.

طريقة الاستعلام عن الرواتب

للحصول على معلومات حول زيادة رواتب التقاعد في الجزائر لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية: